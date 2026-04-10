¡A los 19 y será papá! Endrick emociona con un video cinematográfico

El fútbol y la vida le sonríen a Endrick. A sus 19 años, el joven delantero brasileño sorprendió al mundo al anunciar que será papá por primera vez junto a su esposa, Gabriely Miranda.

La noticia fue revelada a través de un video cinematográfico de más de dos minutos, publicado en redes sociales, donde la pareja compartió un mensaje cargado de emoción y espiritualidad.

“Tú eres nuestro amor en forma de vida”, escribieron, citando el Salmo 139:13, en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Un momento perfecto dentro y fuera de la cancha

El anuncio llega en un gran momento para el atacante, quien actualmente milita en el Olympique de Lyon, tras su paso por el Real Madrid.

En Francia, Endrick atraviesa un presente destacado, con seis goles y cinco asistencias en 15 partidos, consolidándose como una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol brasileño.

Con la mira en el Mundial

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, el nombre del delantero comienza a tomar fuerza dentro de la selección brasileña, especialmente tras la lesión de Rodrygo.

Aunque aún no tiene asegurado su lugar en la convocatoria, su rendimiento lo posiciona como una opción cada vez más sólida en el ataque.

Reacciones en redes

El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de fanáticos y seguidores, quienes celebraron tanto su crecimiento profesional como este nuevo capítulo en su vida personal.

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