"Como a un terrorista": retuvieron al héroe iraquí Aymen Hussein a su llegada a EE. UU.

La selección de Irak vivió momentos de incertidumbre a su llegada a Estados Unidos para afrontar la última etapa de preparación rumbo al Mundial 2026. Dos miembros de la delegación fueron retenidos por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago y sometidos a extensos interrogatorios.

La Embajada de Irak informó a través de redes sociales que ambos integrantes permanecieron durante varias horas bajo procedimientos adicionales de control, que incluyeron la revisión de teléfonos celulares y entrevistas por parte de agentes migratorios estadounidenses antes de determinar su situación.

"Todos los miembros de la misión ingresaron a los Estados Unidos el 5 de junio de 2026 de manera fluida, con excepción de dos personas que estuvieron sujetas a procedimientos adicionales por parte de las autoridades migratorias estadounidenses competentes", señaló la representación diplomática iraquí.

Posteriormente, la embajada comunicó que uno de los afectados logró completar los trámites de ingreso, mientras que al segundo integrante no se le permitió entrar al país, sin que se conocieran mayores detalles sobre los motivos de la decisión.

Los medios iraquíes sintieron indignación por la situación y criticaron duramente desde sus editoriales a las autoridades norteamericanas por su accionar con los futbolistas de su país.

“Como si de un terrorista se tratara”, estallan varios medios árabes con indignación. Según la agencia Shafaq News “la delegación iraquí intentó por todos los medios conseguir la liberación del jugador, pero estos intentos fueron infructuosos y la expedición no tuvo más remedio que dirigirse a su lugar de alojamiento”. Irak disputa este miércoles, ante Venezuela, un último amistoso antes de debutar en el Mundial contra Noruega. Juega en Bridgeview, unos 20 kilómetros al sur de Chicago.

El incidente se produce semanas después de que surgieran versiones sobre posibles dificultades para el ingreso de integrantes de la selección iraquí a territorio estadounidense. En aquel momento, tanto la Federación Iraquí de Fútbol como las autoridades de Estados Unidos descartaron la existencia de problemas generalizados con las visas del equipo.

Irak disputará su primera Copa del Mundo desde México 1986 y buscará ser una de las revelaciones del torneo. El conjunto dirigido por Graham Arnold integrará un exigente Grupo H junto a Francia, Senegal y Noruega.

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