Conmoción: ataque armado a bus de un club en Ghana deja un jugador victimado

El fútbol ghanés atraviesa un momento de profunda conmoción luego del fallecimiento de Dominic Frimpong, jugador de 20 años del Berekum Chelsea FC, quien perdió la vida tras un ataque armado contra el bus del plantel, según reportan medios internacionales.

El hecho se produjo cuando el equipo volvía a su ciudad luego de disputar un encuentro de la Premier League de Ghana. De acuerdo a informes oficiales, el vehículo fue interceptado por sujetos armados que bloquearon la carretera y abrieron fuego contra la unidad, provocando pánico entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

En medio del ataque, varios ocupantes lograron escapar hacia zonas cercanas para ponerse a salvo, sin embargo, Frimpong recibió un impacto de bala en la cabeza antes de poder abandonar el bus. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El club Berekum Chelsea y la Asociación de Fútbol de Ghana expresaron su consternación por lo ocurrido y enviaron condolencias a la familia del jugador, además de comprometerse a colaborar con las autoridades en las investigaciones para esclarecer el caso.

Las autoridades policiales continúan con las pesquisas para dar con los responsables del ataque, mientras el fútbol ghanés lamenta la pérdida de una de sus jóvenes promesas.

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