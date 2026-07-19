De Yamal a Messi: quiénes son los futbolistas más valiosos de la gran final

La gloria no tiene precio, pero los futbolistas que disputarán la final del Mundial 2026 sí poseen una cotización estimada.

Argentina y España se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con más de 2.000 millones de euros en valor de mercado dentro de sus planteles. La Roja domina ampliamente esta particular comparación económica, aunque la Albiceleste intentará demostrar una vez más que las cifras no definen lo que ocurre dentro del campo.

De acuerdo con las valoraciones publicadas por el sitio especializado Transfermarkt, los 26 jugadores de España suman aproximadamente 1.222,8 millones de euros, mientras que la plantilla argentina alcanza los 807,5 millones. La diferencia asciende a unos 415,3 millones de euros.

España domina la comparación económica

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a la final con el tercer plantel más valioso de todo el Mundial, únicamente por detrás de Francia e Inglaterra.

Lamine Yamal, con una cotización de 200 millones de euros, representa por sí solo cerca de una cuarta parte del valor total de la plantilla argentina. El joven español también es uno de los futbolistas más costosos de toda la competencia.

Pedri aparece en el segundo lugar entre los protagonistas de la final, con 150 millones, mientras Julián Álvarez es el argentino mejor valorado, con 100 millones de euros.

La diferencia económica ya acompañó a Argentina en la semifinal, cuando enfrentó a una Inglaterra con una plantilla considerablemente más cotizada. La Albiceleste, sin embargo, volvió a imponerse gracias a su funcionamiento colectivo, experiencia y capacidad para competir en los momentos decisivos.

Los diez jugadores más valiosos de la final

Cinco futbolistas españoles y cinco argentinos aparecen entre los diez protagonistas con mayor cotización:

Lamine Yamal, España: 200 millones de euros. Pedri, España: 150 millones. Julián Álvarez, Argentina: 100 millones. Enzo Fernández, Argentina: 90 millones. Lautaro Martínez, Argentina: 85 millones. Nico Paz, Argentina: 80 millones. Pau Cubarsí, España: 80 millones. Martín Zubimendi, España: 75 millones. Alexis Mac Allister, Argentina: 70 millones. Dani Olmo, España: 60 millones.

Aunque España posee a los dos futbolistas más caros del encuentro, Argentina consigue equilibrar el listado con cinco representantes dentro del grupo principal.

El caso especial de Lionel Messi

Lionel Messi aparece con una cotización de 15 millones de euros, una cifra considerablemente menor a la de varias de las jóvenes figuras que disputarán la final.

Sin embargo, el valor de mercado no mide únicamente la calidad deportiva. También considera factores como la edad, la duración del contrato, el potencial de reventa y la proyección futura. Por ese motivo, la cotización del capitán argentino, de 39 años, no representa su influencia futbolística, comercial e histórica.

Messi llega al partido con 21 goles acumulados en Copas del Mundo. Kylian Mbappé alcanzó los 22 después de anotar dos veces en el encuentro por el tercer puesto y pasó a liderar la clasificación histórica, aunque el argentino todavía tendrá la final para intentar recuperar la cima.

Cuánto vale el plantel de España

El valor individual estimado de los convocados españoles es el siguiente:

Lamine Yamal, 200 millones; Pedri, 150; Pau Cubarsí, 80; Martín Zubimendi, 75; Dani Olmo, 60; Marc Cucurella, 50; Rodri, 50; Ferran Torres, 50; Joan García, 45; Álex Baena, 40; Nico Williams, 40; Eric García, 40; Marc Pubill, 35; Pedro Porro, 35; David Raya, 30; Yéremy Pino, 30; Fabián Ruiz, 30; Gavi, 30; Víctor Muñoz, 30; Mikel Merino, 25; Mikel Oyarzabal, 25; Unai Simón, 22; Marcos Llorente, 20; Alejandro Grimaldo, 20; Aymeric Laporte, 8, y Borja Iglesias, 2,8 millones de euros.

Foto EFE

Cuánto vale el plantel de Argentina

La cotización estimada de los futbolistas albicelestes es la siguiente:

Julián Álvarez, 100 millones; Enzo Fernández, 90; Lautaro Martínez, 85; Nico Paz, 80; Alexis Mac Allister, 70; Cristian Romero, 45; Valentín Barco, 40; Giuliano Simeone, 40; Lisandro Martínez, 40; Exequiel Palacios, 25; Marcos Senesi, 25; José Manuel López, 25; Nicolás González, 22; Facundo Medina, 18; Nahuel Molina, 15; Thiago Almada, 15; Lionel Messi, 15; Rodrigo De Paul, 14; Emiliano Martínez, 12; Giovani Lo Celso, 8; Gerónimo Rulli, 6; Leandro Paredes, 5; Gonzalo Montiel, 4,5; Nicolás Tagliafico, 4; Juan Musso, 3, y Nicolás Otamendi, un millón de euros.

Foto EFE

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