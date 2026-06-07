Desastrosa presentación de Bolivia ante Escocia

La Selección Nacional fue humillada por Escocia con un 0-4, producto del pésimo planteamiento del cuerpo técnico, que regaló el primer tiempo, la tarde de este sábado, en el estadio Sport Illustrated, de New Jersey, donde el balance general deja mal parado al cuadro sudamericano.



Bolivia entregó temprano el balón al rival, que explotó los desbordes para generar mayor daño y pronto encontró los goles. En sólo la primera media hora, la cuenta estaba 3-0, con una actuación destacable de Ché Adams, autor de un doblete.



La diferencia física y futbolística era notable. En el primer ataque, a los cinco minutos, llegó el 1-0 a favor de los escoceses con un remate de cabeza de Lawrence Shankland, con su marcador, Roberto Fernández, a espaldas y sin intentar saltar para obstruir al rival.



El 2-0 fue anotado por Scott McTominay, con un disparo de derecha de frente al arco, en el ingreso del área grande, donde estaba Gabriel Villamil, que falló en la cobertura, dejando que el contrario tenga perspectiva completa.



Con el 2-0, el cuadro verde bajó pronto las manos. Fernández descuidó su espalda, permitiendo que Robertson desborde con facilidad para enviar un centro que fue conectado por Adams, a los 30´, sin marcación y delante de Guillermo Viscarra.



Además de la velocidad, Escocia se impuso en fuerza física, porque la defensa boliviana no colocó pierna fuerza y fue rebasada con facilidad. Sobre los 45 minutos, Adams colocó el 4-0, con un derechazo en el segundo intento, luego de que en el primero chocó con Luis Haquin, quien quedó a un lado por el impacto y el escocés siguió con la jugada.



Para el complemento, Óscar Villegas hizo modificaciones para ajustar la marcación, consiguiendo reforzar la última línea, pero el problema pasó a la mitad y la delantera, donde faltó carácter. Miguel Terceros estaba solo, sin compañía y de esta manera era difícil descontar.



Escocia bajó el ritmo en el complemento, el cuerpo técnico estaba satisfecho con lo que vio en la primera parte y ordenó bajar la carga, pensando en el juego contra Haití, de la siguiente semana, en el inicio del grupo “C” de la Copa Mundial, donde también enfrentará a Marruecos y Brasil.

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