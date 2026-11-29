El Arsenal logró rescatar un empate 2-2 frente al Manchester City en un partido intenso por la Premier League. Cuando el equipo visitante tenía prácticamente asegurada la victoria, un error del arquero italiano Gianluigi Donnarumma permitió que los dirigidos por Mikel Arteta igualaran el marcador a seis minutos del final.

El Manchester City comenzó mejor y logró adelantarse en el marcador gracias a Erling Haaland, quien aprovechó un centro de Josko Gvardiol para abrir la cuenta. El delantero noruego volvió a encontrarse con el gol después de tres partidos sin marcar en su equipo.

El Arsenal reaccionó y encontró la igualdad antes del descanso. Mikel Merino ganó por arriba y asistió de cabeza a Kai Havertz, que también con un remate aéreo venció al guardameta italiano.

En el segundo tiempo, el City volvió a tomar ventaja. Enzo Fernández recibió un pase de Ayyoub Bouaddi y definió cruzado para establecer el 2-1. El conjunto visitante tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró sentenciar el encuentro.

Cuando parecía que los tres puntos se marchaban con el equipo de Enzo Maresca, llegó la jugada que cambió el desenlace. Tras un tiro de esquina ejecutado por Eberechi Eze, Donnarumma cometió un error y el balón terminó en el fondo de la red después de impactar en Jurrien Timber, que celebró el empate para los locales.

El cierre tuvo otro momento de tensión. En la última jugada, el Manchester City reclamó un posible penalti por una mano de Viktor Gyökeres tras un cabezazo de Josko Gvardiol. La acción fue revisada por el VAR, pero el árbitro decidió no sancionar la pena máxima.

Con este resultado, el Arsenal sumó su tercer empate consecutivo, mientras que el Manchester City dejó escapar una victoria que le habría permitido acercarse al liderato. El equipo ciudadano se mantiene segundo en la clasificación, a seis puntos de la cima.