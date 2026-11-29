La representante de la Selección Boliviana de Talla Baja, Olivia Ojopi, respondió a los cuestionamientos en su contra luego de que el plantel decidiera no presentarse al partido por el tercer puesto ante Argentina, en el Mundial de Marruecos 2026. A través de un video, defendió su actuación y aseguró que trabajó para evitar que Bolivia fuera descalificada del campeonato.

La polémica surgió después de que Jerónimo José, jugador que lleva la camiseta número 17, fuera inhabilitado para disputar la semifinal ante Marruecos. Tras esa determinación, el plantel boliviano advirtió que no se presentaría al encuentro por el tercer lugar frente a Argentina si no se habilitaba al futbolista.

Antes del compromiso, Ojopi difundió un pronunciamiento en el que aseguró que Jerónimo estaba habilitado para jugar ante Argentina, de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Comité de Reglamentación del Mundial el 27 de noviembre, las cuales, según explicó, fueron comunicadas a la delegación.

La representante sostuvo que la decisión sobre la participación del jugador no fue personal ni unilateral. Explicó que el Comité de Reglamentación determinó mantener el resultado obtenido en cancha y sancionar únicamente al futbolista, en aplicación de las normas del torneo.

“Defendí a nuestra Bolivia hasta las últimas instancias para que Bolivia no sea descalificada”, manifestó Ojopi, quien también rechazó que se la responsabilice personalmente por las decisiones adoptadas por el comité.

Asimismo, aseguró que otras selecciones atravesaron problemas durante el campeonato y mencionó el caso de Argentina e Irak, relacionado con una irregularidad en las mediciones, como ejemplo de las dificultades que se presentaron durante la competencia.

“Rechazo categóricamente que se tergiverse una decisión institucional para convertirla en una acusación personal. No actué en contra de Bolivia”, afirmó.

Ojopi también pidió respeto por su trayectoria y su trabajo en favor del crecimiento y reconocimiento del fútbol de talla baja en el país.

“Mi compromiso con Bolivia permanece firme. Los hechos están respaldados por documentos oficiales del Comité de Reglamentación y mi trayectoria habla por mi trabajo”, expresó.

Finalmente, Bolivia mantuvo su postura y no se presentó al partido por el tercer puesto ante Argentina, en señal de protesta. El encuentro fue otorgado al conjunto albiceleste por el marcador de 3-0, que le permitió quedarse con el tercer lugar del Mundial.