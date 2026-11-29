La selección boliviana se enfrentará a Perú en un partido amistoso internacional que se disputará en marzo de 2027 en la ciudad de Cobija, departamento de Pando. El compromiso fue confirmado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque la fecha y el horario todavía están pendientes de definición.

El anuncio se concretó durante una reunión entre Fernando Costa, presidente de la FBF, y Agustín Lozano, titular de la FPF, en el marco de la final de la CONMEBOL Libertadores 2026, disputada en Montevideo, Uruguay.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Roberto Jordán Cuéllar, que cuenta con una capacidad aproximada para 25.000 espectadores. La FBF y las autoridades de Pando trabajan en los preparativos para acondicionar el recinto deportivo de cara al compromiso internacional.

La elección de Cobija forma parte de la iniciativa de descentralizar los partidos de la selección boliviana y acercar a la Verde a diferentes regiones del país. De esta manera, los aficionados pandinos tendrán la oportunidad de alentar al combinado nacional desde las tribunas de su propio departamento.

El amistoso también servirá a ambos seleccionados para continuar con su preparación y evaluación de futbolistas de cara a sus próximos desafíos internacionales.