La celebración por la cuarta Copa Libertadores de Palmeiras se extendió hasta la madrugada de este domingo. Miles de aficionados salieron a las calles de São Paulo para recibir a los jugadores y festejar junto a ellos el título conseguido tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en Montevideo.

La plantilla aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos durante la madrugada y posteriormente se trasladó al centro de entrenamiento del club, ubicado en el barrio de Barra Funda, en el oeste de la ciudad.

Durante parte del recorrido, los futbolistas y el cuerpo técnico viajaron en el autobús oficial del equipo. Luego subieron a un vehículo sin techo para compartir el trofeo con los hinchas que aguardaban desde hacía varias horas.

Ramón Sosa, autor del único gol de la final, fue uno de los más ovacionados por la multitud, junto con el capitán Gustavo Gómez y el entrenador portugués Abel Ferreira, quienes conquistaron su tercera Copa Libertadores con el club.

Entre cánticos, música y banderas, los aficionados celebraron el cuarto título continental del Verdão. También hubo provocaciones dirigidas a su clásico rival, Corinthians, que atraviesa una lucha por asegurar su permanencia.

Sin embargo, Palmeiras no tendrá mucho tiempo para prolongar los festejos, ya que todavía afronta compromisos importantes en el cierre de la temporada. Este miércoles jugará ante Coritiba por el Campeonato Brasileño, mientras que el próximo domingo disputará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio, en Brasilia.

Posteriormente, el equipo viajará a Catar para enfrentar al Toluca de México el 9 de diciembre, por los cuartos de final de la Copa Intercontinental.