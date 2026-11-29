La final de la Copa Libertadores 2026 dejó una imagen que trascendió los festejos del campeón. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela no pudo contener las lágrimas al recibir la medalla por su participación en el partido decisivo entre Palmeiras y Estudiantes, disputado en el estadio Centenario.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que el juez rompió en llanto segundos antes de recibir el reconocimiento por haber dirigido la final del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Valenzuela recibió la medalla de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y posteriormente fue abrazado por Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL.

La emoción del árbitro reflejó la importancia de este logro en su trayectoria profesional. Durante 2026, también formó parte del Mundial, donde dirigió el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra.

De esta manera, el venezolano cerró un año destacado en su carrera, siendo protagonista de dos importantes compromisos del fútbol internacional.