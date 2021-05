El festejo de McGregor al convertirse en el deportista más rico del Mundo: “Era un sueño”

Cargando...

El polémico luchador de UFC, Conor McGregor es uno de los atletas mas importantes de la historia de MMA, este año lideró el top 10 de Forbes por primera vez en su carrera después de ganar US$ 180 millones en los últimos 12 meses, con las ganancias combinadas del top 10 de este año de US$ 1,050 millones, apenas por debajo del total de US$ 1,060 millones de 2018. El irlandés terminó por delante de los dos mejores futbolistas del mundo, Messi y Cristiano.

Tras enterarse que quedó en la cima del ranking elaborado por la revista Forbes, el irlandés de 32 años decidió celebrarlo con su familia en su lujosa casa de vacaciones en Dubai.

“Gracias Forbes por reconocer mi papel como emprendedor, ¡era un sueño liderar esta lista con tantos atletas exitosos! Hacia adelante y hacia arriba vamos”, escribió McGregor.

El luchador irlandés, publico algunas imágenes del festejo en sus historias de Instagram, que venían acompañados globos dorados, botellas de whisky, guantes de MMA y un pastel con su foto: “El atleta mejor pagado del mundo”.

McGregor pese a que solamente peleó una vez en el año 2020, y encima fue derrotado ante Dustin Poirier en el UFC 257, rompió los récords con sus ganancias extradeportivas, lo que elevó sus ingresos anuales a USD 180 millones. En su publicación también escribió “Uimhir a Haon”, que significa número uno en irlandés.

Gran parte de la fortuna del irlandés provino de la venta en USD 150 millones de la marca de Whisky Proper 12 a la firma Proximo Spirits, además que también obtuvo 30 millones de su pelea ante Poirier, a quien volverá a enfrentar en julio, en un evento que generará más dinero porque tendrá un aforo de 20.000 fanáticos.