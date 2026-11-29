San Juan consiguió un valioso 2-2 frente a Mineros de Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por la final de ida de la Copa Simón Bolívar. El conjunto cruceño mostró carácter y logró igualar el marcador pese a jugar con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, tras la expulsión de Paul Arano.

El equipo potosino tomó ventaja durante la primera mitad con los goles de Fredy Roca y Juan Pablo Filipezuk, dejando a San Juan obligado a buscar la reacción.

Sin embargo, el conjunto dirigido por David Perdiguero no bajó los brazos. Kevin de Souza y Sebastián Montero aparecieron en el complemento para marcar los tantos del empate y mantener abierta la definición de la final.

Con este resultado, San Juan regresa a Santa Cruz con la ilusión intacta y la posibilidad de conseguir el ascenso a la División Profesional del fútbol boliviano. La revancha se disputará el próximo sábado, a las 15:00, en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

El equipo cruceño tendrá 90 minutos decisivos ante su público para luchar por un lugar en la máxima categoría del fútbol nacional.