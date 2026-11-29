Aurora consiguió un importante triunfo por 2-1 frente a The Strongest, por la fecha 27 de la Liga Boliviana. El equipo cochabambino comenzó en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo y logró remontar el marcador para quedarse con los tres puntos en el estadio Félix Capriles.

El conjunto atigrado golpeó primero con Gabriel Sotomayor, quien adelantó a The Strongest y complicó al equipo local. Sin embargo, Aurora no bajó los brazos y encontró la reacción necesaria para cambiar la historia del encuentro.

Sebastián Viviani y Junior Sánchez fueron los encargados de marcar los goles de la remontada y desatar la celebración de la afición celeste en Cochabamba.

Con este resultado, el Equipo del Pueblo hizo respetar su casa y sumó tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en zona de clasificación a un torneo internacional.