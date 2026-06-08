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¡En vivo ahora! Súper Deportivo Copa del Mundo 2026 arranca su edición especial

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya comenzó y Red Uno te presenta su cobertura más completa: noticias, análisis, perfiles de jugadores y toda la pasión del torneo que paralizará al mundo.

Red Uno de Bolivia

07/06/2026 21:01

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Súper Deportivo Copa del Mundo 2026 arranca su edición especial
Bolivia

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Súper Deportivo Copa del Mundo 2026 llega a las pantallas para mantener a los fanáticos al día con estadísticas, noticias y tácticas de los equipos. Esta edición especial trae:

  • Historias y curiosidades de los jugadores
  • Perfiles de las figuras que brillarán en el torneo
  • Análisis de estrategias y formaciones de cada selección

Estreno y emisiones especiales

El gran estreno arrancó a las 21:00 de este domingo por Red Uno. Desde este momento, periodistas y expertos recorrerán todo lo que rodea al Mundial: partidos, jugadores y anécdotas imperdibles.

Además, de lunes a viernes habrá emisiones especiales a las 11:45 y 21:30, con contenido exclusivo que acercará al público a la emoción mundialista y los detalles que marcan la diferencia en cada juego.

Pasión mundialista en cada emisión

No importa si eres fanático acérrimo o seguidor ocasional: Súper Deportivo Copa del Mundo 2026 te pondrá en el corazón de la acción, desde la previa hasta los análisis post-partido.

¡La pasión del Mundial comienza aquí, y tú no puedes quedarte fuera!

Mira la programación en Red Uno Play

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