{{volanta}}
Bolivianos y colombianos se juegan el pase a la semfinal del Mundial de Talla Baja 2026 que se desarrolla en Marruecos.
26/11/2026 19:22
Escuchar esta nota
La ilusión de Bolivia sigue en marcha en Marruecos. La selección nacional de fútbol de talla baja afrontará este jueves 26 de noviembre un desafío clave frente a Colombia, con el objetivo de conseguir su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.
Sigue aquí en vivo el desarrollo del partido:
Mira la programación en Red Uno Play