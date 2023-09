Gerardo Martino descartó lesión de Messi en Inter de Miami

Cargando...

Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami, aseguró el miércoles que no cree que "haya lesiones musculares" para Lionel Messi y Jordi Alba, dos pilares fundamentales en la alineación del cuadro rosa, según el estratega, después de hablar con ambos jugadores tiene "menos pesimismo" respecto a cuando los tuvo que sustituir en el partido ganado 4-0 a Toronto.

Messi y Alba se retiraron en la primera mitad del duelo del DRV PNK Stadium por molestias y Martino reconoció que no se plantea contar con ellos el domingo para la visita liguera al Orlando, si no piensa ya en la final de Copa US Open del miércoles 27 de septiembre contra el Houston Dynamo.

"No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien, ellos entendían que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo", dijo Martino en rueda de prensa.

"Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día", prosiguió.

La lesión de Messi fue el foco central de la rueda de prensa y Martino habló con sinceridad sobre la situación.