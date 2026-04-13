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Deportes

"Hablé con él": Cuca explica la ausencia de Miguelito en el Santos

El DT reveló que el jugador sufre una molestia física y trabaja para desempeñarse en varias posiciones. 

Martin Suarez Vargas

13/04/2026 18:55

Alexi Stival Cuca y Miguel Terceros. Foto: cuenta oficial del Santos (Facebook).
Brasil.

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El director técnico del Santos Alexi Stival Cuca se pronunció sobre la ausencia de Miguelito en los recientes compromisos, luego de que el futbolista no fuera tomado en cuenta en las últimas dos fechas ni en el partido de Copa Sudamericana.

El estratega explicó que el jugador presenta una molestia física que arrastra desde su participación con la selección, lo que ha condicionado su presencia en el equipo.

“Es un jugador que se desempeña por el lado derecho con perfil zurdo, como otros futbolistas con esas características. Hablé con él y tenía un dolor en el posterior, producto de su participación con la selección, por eso quedó fuera”, señaló.

Asimismo, Cuca destacó la versatilidad de Miguelito dentro del campo de juego y aseguró que se encuentra trabajando para desempeñarse en diferentes posiciones.

“Es un jugador polivalente, está trabajando también para jugar en otras posiciones”, agregó el entrenador.

De esta manera, el cuerpo técnico espera que el futbolista pueda recuperarse plenamente y volver a ser una alternativa en el equipo en los próximos encuentros.

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