Hansi Flick: "Estamos disgustados, hemos merecido estar en semifinales"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán.

El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".

Flick dijo que les queda la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo".

"Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos". EFE

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