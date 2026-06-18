"Hay que mejorar": Mauro Silva repasa el presente de Brasil y recuerda con cariño a Bolivia

El icónico exfutbolista brasileño Mauro Silva conversó en Miami sobre el exigente panorama que afronta su selección en la actual cita internacional. "El debut de Brasil fue muy duro", afirmó el campeón del mundo al evaluar las complejidades del primer encuentro.

Exigencia al máximo nivel

El exjugador remarcó que el balompié global ha cambiado drásticamente y que las distancias entre los distintos planteles se han reducido de forma notable.

"El nivel es muy alto y necesitas mucha intensidad para competir y jugar un Mundial y ganar", sentenció respecto a los requerimientos actuales.

A pesar de las dificultades iniciales de la selección de su país, el histórico referente mantiene altas expectativas para los equipos de esta parte del continente. "Ojalá logremos una final sudamericana y que un equipo sudamericano gane la final", manifestó con optimismo sobre el futuro del torneo.

Recuerdos hacia el país

El ídolo del fútbol sudamericano aprovechó el cierre del encuentro para dirigir unas palabras directas y afectuosas hacia el público nacional. "Un saludo a los hermanos de Red Uno de Bolivia, tengo muy buenos recuerdos de Bolivia", concluyó con un sincero mensaje.

Mira la programación en Red Uno Play