La paciencia se agotó: Oriente recibe un duro apretón de su hinchada por malos resultados

El mal momento que atraviesa Oriente Petrolero volvió a quedar en evidencia este martes, cuando un grupo de aficionados llegó hasta la sede de San Antonio para reunirse con los jugadores durante la práctica del primer plantel.

La derrota por 1-0 frente a Blooming en el clásico cruceño fue el detonante de la protesta. Los hinchas expresaron su descontento por los recientes resultados y cuestionaron el nivel mostrado por el equipo en los últimos encuentros del campeonato.

La presencia de la barra generó momentos de tensión en el entrenamiento. Los reclamos fueron directos y estuvieron marcados por la preocupación que existe entre los seguidores albiverdes debido a la situación deportiva que atraviesa la institución. Pese al clima de molestia, no se registraron enfrentamientos ni incidentes físicos.

Ante la presión de la afición, los referentes del plantel tomaron la palabra y dialogaron con los presentes. Los capitanes asumieron el compromiso de trabajar para cambiar la imagen del equipo y buscar resultados que permitan recuperar la confianza de la hinchada.

Durante la protesta también hubo intentos de dirigir los reclamos hacia la dirigencia del club. Sin embargo, ningún dirigente se encontraba en la sede refinera en el momento en que se desarrolló la manifestación.

La derrota en el clásico profundizó la crisis que vive Oriente Petrolero, una institución que actualmente enfrenta dificultades tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras la afición exige respuestas, el equipo busca reencontrarse con las victorias para aliviar la presión que crece fecha tras fecha.

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