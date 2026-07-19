Los Reyes y sus hijas alientan a España en Nueva Jersey: “Confiemos en que caiga de nuestro lado”

España no está sola en su batalla por la Copa del Mundo. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegaron al New York/New Jersey Stadium para apoyar a La Roja en la histórica final frente a Argentina.

La presencia de los cuatro integrantes del núcleo de la Familia Real fue confirmada en la agenda oficial de la Casa del Rey. Además, la ocasión marca la primera vez que los Reyes y sus dos hijas participan juntos en un acto oficial fuera de España.

“Nervios, pero también confianza”

Minutos antes del inicio del partido, Felipe VI reconoció la tensión propia de una final, aunque se mostró confiado en las posibilidades del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El monarca destacó que España volvió a conquistar a sus aficionados con su fútbol y comparó la ilusión actual con la vivida durante la consagración de Sudáfrica 2010.

También resaltó el vínculo histórico entre los dos finalistas:

“Será una final espectacular entre dos países hermanos y dos increíbles selecciones”.

Felipe VI expresó su deseo de que el espectáculo estuviera a la altura de las expectativas y que el resultado terminara favoreciendo al conjunto español.

Foto EFE

Letizia: “Solo queda ganar”

La reina Letizia también compartió la emoción que acompaña a millones de españoles durante la definición.

La monarca destacó el rendimiento mostrado por la selección a lo largo del torneo y expresó su deseo de que un eventual triunfo permita unir a todo el país alrededor de una misma alegría.

“Estamos emocionados, como toda España. Solo queda ganar”.

Sus palabras reflejaron la confianza de una afición que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo 16 años después de la primera consagración española.

Leonor y Sofía viven juntas una jornada histórica

La princesa Leonor y la infanta Sofía aseguraron vivir el encuentro con “mucha ilusión” y alegría por la oportunidad de acompañar juntas a la selección en una cita tan importante.

La final representa un momento especialmente significativo para Sofía, quien ha mostrado públicamente su pasión por el fútbol y ya estuvo presente en grandes triunfos de las selecciones españolas.

Durante la entrevista previa realizada por TVE, ambas expresaron su confianza en el equipo y su deseo de que España consiga la segunda estrella de su historia.

Un palco repleto de autoridades y celebridades

La Familia Real comparte una jornada que reunió a importantes figuras políticas y representantes del entretenimiento internacional.

Entre las autoridades presentes se encuentran el presidente estadounidense Donald Trump, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La final también convocó a estrellas del cine, la música y el deporte.

Sin embargo, durante los 90 minutos, toda la atención de los Reyes y sus hijas está puesta en los jugadores españoles.

España disputa apenas la segunda final mundialista masculina de su historia. Frente a la vigente campeona Argentina, La Roja busca repetir la alegría de 2010 y colocar una nueva estrella sobre su escudo.

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