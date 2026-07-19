Tom Cruise emocionó al mundo con un discurso de unión antes de Argentina-España

Antes de que España y Argentina comenzaran a luchar por la Copa del Mundo, Tom Cruise tomó el micrófono y recordó por qué el fútbol es capaz de paralizar al planeta.

El reconocido actor estadounidense fue una de las grandes figuras de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, realizada en el New York/New Jersey Stadium, conocido habitualmente como MetLife Stadium. Su aparición formó parte de un espectáculo que reunió música, cine y entretenimiento internacional antes de la gran final.

En medio de las luces, las actuaciones musicales y la expectativa de miles de aficionados, Cruise descendió al césped y pronunció un mensaje centrado en la esperanza, la amistad y el poder integrador del deporte.

“Una lengua que se habla sin palabras”

El protagonista de Misión: Imposible comenzó recordando las emociones compartidas durante una Copa del Mundo marcada por historias de alegría, esfuerzo y superación.

“Esto es grandioso. Hemos compartido momentos de alegría y de esperanza, momentos que no olvidaremos”, expresó frente a las tribunas.

La frase más poderosa llegó cuando definió al fútbol como un idioma universal:

“El fútbol es una lengua que se habla sin palabras. Una fuerza que une a las personas y convierte extraños en amigos”.

Su reflexión conectó con el espíritu de un torneo que reunió por primera vez a 48 selecciones y que culminó con dos campeones continentales disputando el título: Argentina, vigente campeona del mundo, y España.

Foto EFE

Un homenaje a quienes hicieron posible el Mundial

Cruise no limitó su discurso a los jugadores que alcanzaron la final. También destacó a cada selección participante, a los aficionados que viajaron miles de kilómetros y a los voluntarios que trabajaron durante la competencia.

“La historia pertenece a todos y cada uno de nosotros: a cada selección, a cada jugador, a cada aficionado y a cada voluntario”, manifestó.

El actor también rindió homenaje a los sueños que nacen en las canchas más pequeñas y que, con esfuerzo, pueden terminar frente a millones de espectadores en una final mundialista.

Su intervención buscó resumir el espíritu de una competencia en la que diferentes idiomas, culturas y nacionalidades quedaron unidos por una misma pelota.

Hollywood se sumó a la fiesta del fútbol

La presencia de Tom Cruise añadió un sello cinematográfico a una ceremonia diseñada con una estética similar a los grandes espectáculos estadounidenses.

El actor compartió protagonismo con figuras como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, iShowSpeed y Jennifer Hudson, dentro de una extensa programación previa al partido.

El despliegue incluyó actuaciones musicales, efectos visuales, la interpretación de los himnos y diferentes intervenciones dedicadas a celebrar el recorrido del Mundial.

La acumulación de presentaciones provocó incluso que el inicio del encuentro se retrasara algunos minutos respecto del horario previsto.

Un mensaje antes de la batalla final

Tras sus palabras, la emoción dejó paso a la competencia. España y Argentina ingresaron al campo conscientes de que solo una podría abandonar Nueva Jersey con la Copa entre sus manos.

Durante el partido serían rivales. En las tribunas existirían nervios, cánticos y deseos enfrentados. Pero el discurso de Cruise dejó una imagen diferente: la de miles de desconocidos compartiendo el mismo estadio y comunicándose mediante un lenguaje que no necesita traducción.

“Celebremos juntos un gran torneo”, concluyó.

Antes del primer pase, del primer remate y de la primera disputa, Tom Cruise recordó que el fútbol no solamente define ganadores y perdedores.

También crea recuerdos, atraviesa fronteras y permite que personas que nunca se habían visto terminen abrazándose por una misma emoción.

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