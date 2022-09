Médicos aseguran que Pochi Chávez no puede volver a la cancha y el jugador pide que le den una oportunidad

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El gabinete médico de Wilstermann informó este miércoles que Cristian 'Pochi' Chávez no es apto para volver a jugar por la gravedad de su lesión. El jugador argentino aseguró que sí puede salir a la cancha y pidió una oportunidad a la directiva del equipo rojo.

Los médicos del club explicaron que el mediocampista no está físicamente ni biomecánicamente en las mejores condiciones y por este motivo no podrá jugar en el equipo aviador.

"Como se ha visto las pruebas baropodométricas, estabilométricas y ecográficas; asignarle un partido a Christian Chávez es prácticamente castigarlo a una lesión mayor y prácticamente lo estamos llevando a que se le produzca esto y que nos veamos envueltos en un problema más grande", aseveró Ivar Rojas, médico de Wilstermann en traumatología y biomecánica deportiva.

Chávez viene arrastrando una dura lesión, es más fue operado en la Argentina.

"Lo metemos se lesiona una cosa, luego otra. Entonces, ¿qué quedaría? tomar otros gestos quirúrgicos, operarlo de nuevo, pero eso implicará tiempo de recuperación o, en todo caso, estaríamos comenzando en foja cero, lo cual creo que el club no tiene lujo para darse", agregó Rojas.

Tras este estudio médico, la dirigencia tendrá que analizar la rescisión de contrato con el jugador argentino.

"Hemos pasado el informe como corresponde al ejecutivo, que tiene que resolver este tema", apuntaron desde el gabinete médico.

El Pochi pide volver a jugar bajo su responsabilidad

En respuesta, el jugador argentino aseguró que puede jugar y pide a la directiva la oportunidad de volver a las canchas con el equipo rojo.

En entrevista con el programa "Dosis de fútbol", Cristian Chávez aseguró que se siente en las mejores condiciones.

"Me da cosa que salgan a hablar los doctores, que mi rodilla ya está hecha m..., que no puedo jugar más fútbol. Ellos no pueden salir a hablar esas cosas", dijo.

También comentó que si vuelve a lesionarse tomará toda la responsabilidad.

"Me rompo la rodilla de vuelta, me hago cargo yo y listo. No quiero que me hagan seis meses más, un año más. Lo dije un montón de veces, me quiero retirar en Wilstermann", afirmó.

También apuntó que estuvo dos años sin cobrar su sueldo al equipo rojo.

"Lo hice por el club, para que no se hable de plata, no se hable de deuda, no se hable de nada", añadió.

El mediocampista se ha convertido en un referente en el equipo. Además, comentó que se comprometía con los jugadores para seguir jugando sin cobrar un solo peso.

"Me peleé con con mis compañeros porque se quería hacer paro y yo por el club, porque quedaba mal (les dije) no hagamos, le buscaba solución a a todo", detalló.

Pide que la nueva dirigencia de Wilstermann le tenga consideración porque él dio todo para el equipo rojo.

"No valoran nada, entonces lo que que yo hice no me valoran. Me tengo que valorar yo solo. Yo sé lo que hice por por el club y mucha gente lo sabe", complementó.