Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves en el estadio Guadalajara de México por la Copa del Mundo 2026, en un duelo que reúne a dos selecciones con historias distintas, pero con la misma ilusión de avanzar en el torneo.

Los asiáticos llegan con la experiencia de disputar su undécimo Mundial consecutivo, mientras que los europeos regresan a la máxima cita del fútbol después de 20 años de ausencia.

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