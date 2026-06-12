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Mundial 2026

Minuto a minuto: Corea del Sur y República Checa se enfrentan en el Mundial 2026

Ambas selecciones se enfrentan en el estadio Guadalajara de México con la misión de sumar un triunfo clave. Siga aquí todas las incidencias, goles y momentos destacados del encuentro.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/06/2026 21:58

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Lee Kang-in (d) de Corea del Sur disputa el balón con Alexandr Sojka de República Checa este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
Guadalajara, México

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Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves en el estadio Guadalajara de México por la Copa del Mundo 2026, en un duelo que reúne a dos selecciones con historias distintas, pero con la misma ilusión de avanzar en el torneo.

Los asiáticos llegan con la experiencia de disputar su undécimo Mundial consecutivo, mientras que los europeos regresan a la máxima cita del fútbol después de 20 años de ausencia.

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