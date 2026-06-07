¡Papelón! Sonó el “Bombón Asesino” en vez del himno argentino

La previa del amistoso entre Argentina y Honduras dejó una escena inesperada y viral en el estadio Kyle Field de Texas. Cuando los jugadores argentinos se preparaban para entonar su himno nacional, un error de la organización hizo que sonara el inicio de “Bombón Asesino”, la conocida canción de la agrupación Los Palmeras.

El inesperado episodio tomó por sorpresa a futbolistas, cuerpo técnico y aficionados presentes. Los integrantes de la Albiceleste permanecían formados en el campo esperando el himno cuando los primeros acordes de la cumbia comenzaron a escucharse por los altoparlantes del estadio.

La situación fue corregida rápidamente por la organización y segundos después se reprodujo una versión abreviada del Himno Nacional Argentino. Tras el incidente, se realizó el saludo protocolar entre ambos equipos, el sorteo de capitanes y el encuentro pudo comenzar con normalidad.

Las cámaras captaron las reacciones de varios jugadores argentinos. Enzo Fernández mostró una sonrisa cómplice mientras buscaba la mirada de compañeros como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes también evidenciaron su sorpresa ante lo ocurrido.

El encuentro forma parte de la preparación de Argentina para el Mundial 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni afrontará un segundo amistoso antes de su debut en la cita mundialista, donde buscará llegar en óptimas condiciones para iniciar su participación en el torneo.

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