Parra, Quispe y Ninavia ganan oro en el Challenger Mario Paz

Los atletas Benita Parra, Valeria Quispe y David Ninavia ganaron este sábado las pruebas de los 1.500 metros y salto triple en el Challenger Mario Paz, regalándole las medallas de oro al país en esta competencia internacional que se llevó adelante en la pista atlética del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.



Esta racha de triunfos locales comenzó con Parra ganando los 1.500 metros, una prueba que tuvo a tres representantes bolivianas en el podio, del mismo modo que en varones. Mientras, Quispe tuvo como principal adversaria a la peruana Kiara Mujica.



Barra ganó la carrera con 4.40.60, dejando en la segunda casilla a Gabriela Mamani, quien hizo 4.47.82, y Jhoselyn Camargo fue tercera con un registro de 4.47.92.



Entre tanto, en la carrera de los varones, Ninavia fue el ganador con 4.06.94, seguido por Víctor Aguilar, con 4.07.37, y Wilmer Santos fue tercero con 4.08.85, completando el podio de los bolivianos.



Quispe se impuso en el salto triple, con 12.89, dejando a Mujica en la segunda casilla, con 12.23, y en el tercer lugar quedó la boliviana Camila Ayllón, con 11.27 metros.



Este domingo continuará la competencia internacional, con la participación de las delegaciones de Argentina, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina, con las pruebas del Challenger Julia Iriarte.



OTRAS MEDALLAS

En la jornada sabatina también hubo podio boliviano para Julián Vargas en los 100 metros libres, Alejandro Cardona en los 110 metros con vallas y Lucia Sotomayor en los 400 metros.



Vargas fue segundo con 10.42, Cardona fue tercero en su prueba con 16.47 y Sotomayor alcanzó el bronce con 0.56.71 en la carrera de semifondo.



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