Rafa Nadal sigue trabajando duro para seguir siendo competitivo

España

En una entrevista reciente Rafael Nadal, expresa estar encantado de poder volver a la normalidad y dice que es el momento de ser responsable y hacer las cosas lo mejor posible. El tenista español se encuentra trabajando duro para intentar tener el cuerpo listo y poder seguir siendo competitivo.

Por otro lado, a preguntas de aficionados en las redes, negó tener un rival favorito, y dijo que su rival favorito es a quien le gana. Asegura que le gustan los retos, jugar contra Roger siempre ha sido un gran reto, como lo ha sido también jugar con Nole, Andy, o David Ferrer.

"He tenido y tengo grandes oponentes, cada uno es un reto diferente y tienes que adaptar tu juego, ser competitivo para ganar. No tengo un rival favorito, disfruto de cada día y de cada rival, y me adapto", añadió.

En cuanto a qué le inspiró a jugar, aseguró que lo inspiró el tenis en general y obviamente el apoyo de su tío Toni Nadal. Todo fue algo personal. Desde niño, Rafa tuvo a su tío que era su entrenador y le dio esta pasión por el deporte. Toni le habló de la historia del tenis y hoy por hoy confiesa que siempre le apasionó el deporte en general, pero al tenis juega desde que tenía 3 años, y que es algo nato, que no hay nadie en particular que le haya inspirado jugarlo, fue el tenis en sí.

"Empecé mi carrera tenística con una empresa reconocida y es bonito y bueno saber que probablemente terminaré mi carrera con ella. Muchas gracias por el apoyo, espero que podamos seguir creciendo juntos", auguró.

Una sesión de entrenamiento, la segunda del día y bajo unos 35 grados en Manacor, dirigida por los aficionados, que eligieron qué cinco ejercicios debía hacer, en solitario o ayudado por su entrenador, el extenista Carlos Moyà.

En el reto de saque tiró 12 latas de bolas de 15 posibles, intercambió golpes con Carlos Moyà, pero girando sobre sí mismo después de cada golpeo, después recogió bolas altas lanzadas por Moyà con la raqueta, matando la bola, y por último jugó contra sí mismo, yendo de lado a lado de la pista con globos para poder llegar a rematar tras un solo bote en cada lado.

Para terminar el acto, hizo trucos con la bola y devolvió unos tiros de espaldas, pasando la bola entre las piernas o girando, para luego coger una raqueta en cada mano y devolver dos bolas a la vez o una tras otras. Un entrenamiento exigente y divertido para Nadal, que podría tener ya torneo a finales de agosto si decide ir a Cincinnati.