Accidente aéreo en Beni deja dos personas gravemente heridas

Una avioneta con cinco ocupantes se precipitó a tierra este martes al mediodía, en el municipio de Baures, provincia Iténez, departamento de Beni. El accidente dejó a dos personas gravemente heridas.

La aeronave intentaba aterrizar en una pista local cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y cayó.

En el vuelo viajaban el capitán y cuatro pasajeros, presuntamente trabajadores de una empresa minera.

Los dos heridos más graves fueron evacuados hacia Santa Cruz, donde recibirán atención médica especializada; uno de ellos requerirá intervención quirúrgica. Los otros tres ocupantes sufrieron golpes y contusiones.

Se aguarda un informe oficial con los detalles del accidente.

