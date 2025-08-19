Accidente aéreo en Beni deja dos personas gravemente heridas

El hecho ocurrió este martes al mediodía, cuando una aeronave con cinco ocupantes cayó al intentar aterrizar en una pista de la localidad de Baures.
19/08/2025 17:47
Escuchar esta nota
Una avioneta con cinco ocupantes se precipitó a tierra este martes al mediodía, en el municipio de Baures, provincia Iténez, departamento de Beni. El accidente dejó a dos personas gravemente heridas.
La aeronave intentaba aterrizar en una pista local cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y cayó.
En el vuelo viajaban el capitán y cuatro pasajeros, presuntamente trabajadores de una empresa minera.
Los dos heridos más graves fueron evacuados hacia Santa Cruz, donde recibirán atención médica especializada; uno de ellos requerirá intervención quirúrgica. Los otros tres ocupantes sufrieron golpes y contusiones.
Se aguarda un informe oficial con los detalles del accidente.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00