¡Red Uno está donde ocurre la historia! Cobertura especial desde la final del Mundial

El equipo especializado de Red Uno de Bolivia ya se encuentra instalado en los accesos del escenario deportivo para brindar la cobertura más completa de la final del Mundial 2026. Los reconocidos periodistas Pablito Bustillos y José Quino aguardan en la fila de medios internacionales para ingresar al imponente estadio.

Desde el epicentro del evento, los enviados especiales mostrarán cada detalle de la antesala, el color de las hinchadas y el ambiente previo al pitazo inicial. La audiencia boliviana podrá seguir de cerca la experiencia de este compromiso definitorio con despachos exclusivos en vivo.

Transmisión multiplataforma para todo el país

La esperada definición del campeonato se transmitirá en directo por las pantallas de Red Uno a partir de las 13:00 con una antesala de análisis profundo. Los televidentes dispondrán de un despliegue técnico sin precedentes para no perderse ninguna acción del juego programado para las 15:00.

Además de la señal televisiva tradicional, la cobertura se expandirá hacia los entornos virtuales de interacción masiva a nivel nacional. Los usuarios de las redes sociales podrán sumarse a la emisión digital ingresando a los perfiles oficiales del canal en las plataformas de TikTok y Facebook.

La batalla definitiva de los campeones

El compromiso en territorio norteamericano enfrentará a España, actual monarca de la Eurocopa, contra Argentina, defensora del título de Catar 2022 y campeona de América. Ambas escuadras llegan en su máximo nivel tras superar una exigente fase de eliminación directa ante las potencias del balompié internacional.

El New York/New Jersey Stadium centrará las miradas de los aficionados que esperan el duelo generacional encabezado por el capitán Lionel Messi. La Copa Mundial de la FIFA busca dueño en una jornada dominical que paralizará las pantallas de todo el territorio nacional.

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