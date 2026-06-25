Terremoto en Venezuela derrumbó un hotel con familias de beisbolistas en su interior

Un fuerte terremoto registrado en Venezuela provocó graves daños estructurales en la zona costera de La Guaira, donde el colapso de un hotel generó momentos de caos y desesperación entre los presentes.

Según videos difundidos en redes sociales, en el interior del establecimiento se encontraban familiares vinculados a equipos de béisbol profesional, lo que ha generado gran preocupación en el entorno deportivo venezolano.

En distintas grabaciones compartidas por usuarios, se escuchan testimonios de personas que aseguran haber salido del lugar minutos antes del derrumbe, mientras otros afirman que varias familias habrían quedado atrapadas tras el colapso de la estructura.

“Acabamos de salir del hotel con mi familia para otro lado, pero otras personas no lograron salir”, relata uno de los testimonios difundidos en video, donde también se describe el momento del colapso del edificio.

Otro usuario señala que la estructura “se vino abajo por completo” tras el fuerte movimiento telúrico, describiendo escenas de confusión y pánico en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado de manera oficial la identidad de las posibles víctimas dentro del hotel, mientras continúan las labores de evaluación de daños y rescate en la región.

El terremoto dejó además severas afectaciones en distintas zonas del país, generando reportes de derrumbes, heridos y personas desaparecidas, según el balance preliminar difundido por las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play