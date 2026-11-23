Guabirá consiguió una importante victoria este lunes al imponerse por 3-0 a Real Oruro, en condición de visitante, por la fecha 26 del fútbol boliviano. El equipo azucarero fue contundente y resolvió el encuentro con goles de Samuel Garzón, Luciano Ursino y Denilson Fernández.

El marcador se abrió temprano. A los 8 minutos del primer tiempo, Samuel Garzón aprovechó una jugada ofensiva para poner el 1-0 a favor de Guabirá.

En el complemento, el conjunto visitante amplió la diferencia a los 21 minutos, cuando Luciano Ursino apareció para marcar el segundo tanto. Ya en el tiempo añadido, a los 49 minutos, Denilson Fernández anotó el 3-0 definitivo y selló una goleada para el equipo dirigido por Leonardo Egüez.

Con este resultado, Guabirá sumó tres puntos importantes y llegó a las 36 unidades, ubicándose en el octavo puesto de la tabla. Real Oruro, por su parte, se quedó con 31 puntos en la novena posición.

En la próxima fecha, el conjunto orureño visitará a Independiente Petrolero, mientras que Guabirá recibirá a Universitario de Vinto.