Tras caer ante Escocia, Bolivia se alista para otro duro examen

Luego de la goleada sufrida ante Escocia por 4-0, la selección boliviana de fútbol ya piensa en su próximo desafío internacional. La Verde volverá a jugar este miércoles desde las 13:00, cuando se enfrente a Argelia en territorio estadounidense.

El combinado africano aparece como un rival de mayor exigencia en el papel, ya que ocupa el puesto 28 del ranking FIFA, varios escalones por encima de Escocia, que se encuentra en la casilla 42.

El encuentro servirá como una nueva prueba para el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional, que busca consolidar una base de jugadores con miras a los próximos desafíos internacionales.

Tras la amarga derrota ante los escoceses, Bolivia intentará mostrar una mejor imagen y corregir los errores evidenciados en su anterior presentación. El objetivo será recuperar confianza y continuar sumando experiencia ante selecciones de alto nivel.

Desde el cuerpo técnico han señalado que estos partidos forman parte del proceso de preparación rumbo al Mundial 2030, una meta a largo plazo en la que se busca construir un equipo competitivo para el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play