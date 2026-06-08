Un anillo cargado de historia: El emotivo regalo que Quico le entregó a Lionel Messi

Lionel Messi ha protagonizado innumerables momentos memorables dentro del fútbol, pero también fuera de las canchas. Uno de ellos fue el encuentro que sostuvo con Carlos Villagrán, el actor mexicano que alcanzó fama mundial al interpretar a Quico en la serie "El Chavo del 8".

Durante una entrevista radial, Villagrán compartió detalles de aquella reunión y contó que decidió entregarle a Messi un objeto muy especial que había conservado durante gran parte de su vida. Se trataba de un anillo de oro con una representación de la cultura azteca, pieza que consideraba de gran valor sentimental.

Según relató el actor, el futbolista argentino se mostró sorprendido por el gesto e inicialmente intentó rechazar el regalo. Sin embargo, Villagrán insistió y finalmente colocó el anillo en el dedo del campeón del mundo como símbolo de afecto y admiración.

El intérprete mexicano también recordó con emoción la actitud de Messi durante el encuentro. Aseguró que el capitán argentino se mostró alegre y cercano, disfrutando cada instante de la conversación.

Para Villagrán, aquel momento quedó grabado para siempre en su memoria. El actor destacó que sintió que Messi revivía parte de su infancia al encontrarse con uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana, en una escena que unió dos generaciones de ídolos.

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