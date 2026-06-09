Video: revisan a los jugadores de Senegal uno por uno al llegar a Estados Unidos para el Mundial

La selección nacional de Senegal protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral tras su llegada a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo 2026.

Al aterrizar en el aeropuerto de San Antonio, Texas, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico fueron sometidos a una estricta inspección de seguridad realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Las imágenes muestran cómo los integrantes de la delegación fueron revisados individualmente en plena pista de aterrizaje, antes de abandonar la zona aeroportuaria.

¿Cómo fue el procedimiento?

Según se observa en los videos difundidos en redes sociales, los controles incluyeron una inspección detallada de cada integrante de la selección.

Los agentes verificaron los dobladillos de los pantalones, revisaron el interior de las zapatillas y utilizaron detectores de metales para escanear completamente el cuerpo de los futbolistas y del personal técnico.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los protocolos habituales de control migratorio y aduanero aplicados por las autoridades estadounidenses.

Reacciones divididas

La rigurosidad de la inspección no tardó en generar comentarios entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Algunos consideraron que el procedimiento fue excesivo tratándose de una selección nacional que participa en un evento deportivo de alcance mundial. Otros, en cambio, defendieron la actuación de las autoridades, argumentando que se trató de controles rutinarios que forman parte de las políticas de seguridad fronteriza de Estados Unidos.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los protocolos de ingreso al país anfitrión y el equilibrio entre las medidas de seguridad y la comodidad de las delegaciones deportivas.

Mientras tanto, Senegal continúa con su preparación para afrontar el Mundial 2026, aunque su llegada ya dio de qué hablar mucho antes de su debut en las canchas.

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