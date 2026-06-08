¡Ya hay calendario! Conoce los horarios del Mundial 2026 para Bolivia

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó. La FIFA confirmó el calendario oficial del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la edición más grande de la historia.

El torneo contará con 48 selecciones, 104 partidos y un nuevo formato de competencia que incluirá 12 grupos de cuatro equipos y una inédita ronda de dieciseisavos de final.

HORARIOS PARA BOLIVIA

Los horarios de los equipos sudamericanos que más pueden llamar la atención en Bolivia son de Argentina y Brasil

LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN HORA BOLIVIANA

Primera fecha:

Martes 16 de junio

21:00

Argentina vs. Argelia

Segunda fecha:

Lunes 22 de junio

13:00

Argentina vs. Austria

Tercera fecha:

Sábado 27 de junio

22:00

Argentina vs. Jordania

LOS PARTIDOS DE BRASIL EN HORA BOLIVIANA

Primera fecha:

Sábado 13 de junio

18:00

Brasil vs. Marruecos

Segunda fecha:

Viernes 19 de junio

21:00

Brasil vs. Haití

LA GRAN FINAL

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Hora boliviana: 15:00

UN MUNDIAL HISTÓRICO

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 encuentros en tres países organizadores.

Además, la fase eliminatoria comenzará desde los dieciseisavos de final, aumentando la cantidad de partidos y las posibilidades de que nuevas selecciones sorprendan en el torneo más importante del planeta.

La expectativa crece día a día y millones de aficionados ya comienzan a marcar en el calendario las fechas de los partidos más esperados.

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