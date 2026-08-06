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Álvaro Ríos advierte que crisis del diésel refleja problemas estructurales en YPFB

El analista energético señaló que la falta de combustible en el país estaría relacionada con dificultades en la empresa estatal, cuestionó la corrupción en el área de comercialización y pidió una reestructuración profunda. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/08/2026 22:38

Agregar Reduno en
Alvaro Rios, analista energético
Santa Cruz, Bolivia

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La escasez de diésel que afecta a distintos sectores del país continúa generando cuestionamientos sobre las causas de la falta de abastecimiento. El analista energético Álvaro Ríos señaló que la situación responde a problemas internos dentro de YPFB y a deficiencias en la gestión de los combustibles subsidiados.

Ríos afirmó que la estatal atraviesa una etapa complicada y cuestionó el manejo de sus principales áreas de negocio, especialmente la importación y comercialización de diésel y gasolina.

“YPFB es una empresa que está decadente, es una empresa donde ha habido muchísima corrupción y todo indica que todavía hay, especialmente en su principal negocio, la importación y la comercialización de diésel y gasolina subsidiada”, manifestó.

El especialista aseguró que existiría un mercado ilegal vinculado al comercio de combustibles y pidió que las medidas anunciadas por las autoridades se traduzcan en acciones concretas.

“Hay un mercado negro que está operando dentro de YPFB y ojalá puedan lograr desde arriba, en especial con acciones concretas, que no sea solo un anuncio más”, indicó.

Además, Ríos cuestionó la situación financiera y operativa de la empresa estatal, señalando que varias de sus áreas requieren cambios profundos.

“YPFB como está ahora no va a ninguna parte. Tiene varias unidades de negocio que no tienen materia prima, tiene varias empresas que no tienen futuro, pierden plata actualmente y eso tiene que reestructurarse totalmente”, sostuvo.

Finalmente, el analista pidió acelerar los procesos de transformación dentro de la petrolera estatal para recuperar su capacidad operativa y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

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