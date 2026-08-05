Choferes de cisternas denuncian espera de más de dos semanas para descargar combustible en Senkata

Choferes de cisternas denunciaron que permanecen desde hace más de dos semanas a la espera de autorización para descargar combustible en la planta de YPFB Logística en Senkata, en la ciudad de El Alto.

Los transportistas indicaron que llegaron desde Santa Cruz con cisternas cargadas con gasolina y diésel, pero aún no reciben el permiso correspondiente para realizar la descarga.

“La verdad, sufrimos mucho nosotros como transportistas”, señaló uno de los choferes afectados.

Gastos aumentan por la estadía

Los conductores aseguraron que la espera prolongada encarece sus gastos, ya que deben permanecer varios días en La Paz y El Alto, cubriendo alimentación, estadía y otros costos mientras aguardan la autorización.

Uno de los transportistas relató que llegó un sábado, pasó una semana completa y ya se aproxima otro sábado sin poder descargar.

“Lamentablemente sufrimos nosotros del frío, que no somos de aquí, de la altura. Venimos de Santa Cruz”, indicó.

Antes descargaban en menos tiempo

Según los choferes, antes el proceso de descarga podía demorar como máximo cinco días y, en algunos casos, se realizaba incluso el mismo día de llegada.

Sin embargo, aseguran que ahora el volumen de camiones aumentó y que hay más transportistas esperando en la planta.

“Antes se descargaba, llegaba a lo mucho cinco días. A veces, cuando no había mucha carga, se descargaba al día”, manifestó uno de los conductores.

Piden intervención de autoridades

Los transportistas pidieron que el Gobierno y el Ministerio de Hidrocarburos agilicen las autorizaciones para evitar que continúe la espera.

Afirmaron que la demora no solo afecta su economía, sino también su vida familiar, debido a que deben permanecer lejos de sus hogares por varios días.

“Es cuestión del Gobierno o del ministro de Hidrocarburos que tiene que hacer esto lo más antes posible para que nosotros como transportistas no podamos sufrir”, reclamó un chofer.

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