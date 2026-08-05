ANH instruye a YPFB garantizar abastecimiento de combustibles y GLP durante el feriado largo

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que mantendrá controles y coordinaciones permanentes para resguardar el suministro en el mercado interno durante los feriados nacionales.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizar las acciones y coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el territorio nacional.

La medida fue asumida ante el fin de semana largo por los feriados nacionales en conmemoración del 201 aniversario de la Independencia de Bolivia, considerando un posible incremento de la demanda durante estas fechas.

Controles durante los feriados

Según el comunicado, la ANH mantendrá controles y coordinaciones permanentes a través de sus direcciones distritales, con el objetivo de resguardar el normal abastecimiento del mercado interno.

La entidad también dispondrá de personal técnico para atender de manera oportuna cualquier eventualidad relacionada con el suministro de hidrocarburos durante los días de feriado.

Coordinación con YPFB

La ANH señaló que YPFB deberá realizar las acciones necesarias para asegurar la provisión de carburantes y GLP, especialmente en un periodo de alta movilidad por las fiestas patrias.

El comunicado fue emitido este 5 de agosto de 2026, en vísperas de los feriados nacionales por la celebración de la independencia.

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