YPFB atribuye filas en surtidores al incremento de demanda por el feriado

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el abastecimiento de gasolina se desarrolla con normalidad en el país y aclaró que las filas registradas en algunas estaciones de servicio se deben al incremento de la demanda por el feriado largo del 6 y 7 de agosto, Día de la Independencia.

Mediante un comunicado fechado en La Paz, el 5 de agosto de 2026, la estatal explicó que muchas familias y transportistas adelantan la carga de combustible para realizar desplazamientos durante los días previos al feriado.

Alta demanda temporal

YPFB señaló que esta mayor afluencia en los puntos de venta es una situación temporal y se encuentra dentro de los parámetros esperados de consumo en fechas de alta movilidad.

“Las filas registradas en algunas estaciones de servicio del país se deben al incremento normal de la demanda por el feriado largo y no a un desabastecimiento de gasolina”, señala el comunicado.

Sistema opera con normalidad

La empresa estatal garantizó que el sistema de abastecimiento continúa operando con normalidad en todo el territorio nacional.

Además, informó que las plantas de almacenamiento, refinerías y la red de distribución trabajan de manera continua para atender la demanda de combustible.

Recomendaciones a la población

YPFB recomendó a la población adquirir únicamente el combustible necesario, evitar compras de pánico o cargas excesivas y respetar el orden en las estaciones de servicio.

La estatal reafirmó su compromiso de asegurar el suministro oportuno y suficiente de combustibles, especialmente durante estas fechas de alta movilidad.

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