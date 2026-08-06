El dólar sorprende y cae por debajo de Bs 12: el BCB fija un nuevo valor oficial que regirá hasta el lunes 10

La noche de este miércoles, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció de manera oficial el nuevo tipo de cambio para el dólar estadounidense, en el marco de la aplicación de la política de dólar flexible. La disposición monetaria entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves 6 de agosto en todo el país.

Según el informe emitido por el ente emisor, la cotización de la divisa extranjera se fijó en Bs 11,86. Por tratarse del feriado por el Aniversario Patrio y el fin de semana posterior, este valor se mantendrá vigente durante cinco días consecutivos: jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto de 2026.

Con este nuevo ajuste, el tipo de cambio oficial consolida una tendencia a la baja a lo largo de la semana:

Lunes: Se situaba en Bs 12,13.

Martes: Descendió a Bs 12,08.

Miércoles: Se fijó en Bs 12,02.

Jueves a lunes (nuevo valor): Se establece en Bs 11,86.

La medida busca dar continuidad a la regulación del mercado cambiario mediante ajustes periódicos en el tipo de cambio oficial bajo la modalidad flexible implementada por el sector público.

Mira la programación en Red Uno Play