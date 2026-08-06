Tome sus previsiones: El cerdo subiría hasta Bs. 40, según porcicultores

La severa escasez de combustible amenaza directamente la economía de los hogares y provocará un alza inevitable en el precio de la carne de cerdo en los próximos días, de acuerdo a lo que mencionan representantes del sector porcicultor.

Al respecto, el ejecutivo de Adepor confirmó la gravedad del panorama indicando que “de estar comprando ahora cerdo en 30 bolivianos, el ciudadano a causa de esta falencia (desabastecimiento de combustible) que es responsabilidad del Estado va a tener que pagar aproximadamente 40 bolivianos, la subida del precio del cerdo es inminente”.

Insuficiencia de los acuerdos oficiales

Los porcicultores aclararon que los planes de distribución anunciados por YPFB para el sector agrario no resuelven el desabastecimiento operativo que sufren en las granjas.

Sobre esta situación, la dirigencia de Adepor remarcó que “el sector porcicultor necesita el diésel en los surtidores porque los camiones que vienen y recogen, los camiones que nos transportan la materia prima hasta nuestra granja, van y cargan a los surtidores, entonces esta medida a nosotros no nos ayuda pero en absolutamente nada”.

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