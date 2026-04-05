¡Gigante! Presentan en San Javier el queso más grande de Bolivia

El municipio de San Javier registró la elaboración del queso artesanal más grande de Bolivia, con un peso de 2.250 kilogramos, como parte de las actividades de la feria ganadera Fexpo Javier.

La pieza fue presentada como uno de los principales atractivos del evento, generando expectativa entre los visitantes que se dieron cita en la muestra.

El vicepresidente de los ganaderos de San Javier, Mauricio Tambaré, expresó el orgullo del sector por este logro, destacando el trabajo de los productores locales.

“El queso está en exposición y está siendo degustado por la gente que nos visita en esta feria más importante del sector en San Javier”, señaló.

El récord busca resaltar la producción artesanal de la región y posicionar al municipio como un referente en el ámbito ganadero y lechero.

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