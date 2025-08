Cómo contar a los hijos que mamá o papá tiene una nueva pareja

Comunicar a los hijos pequeños que mamá o papá tiene una nueva pareja puede ser un momento tan delicado como decisivo. No se trata solo de dar una noticia, sino de cómo hacerlo para proteger su estabilidad emocional, su sentido de seguridad y su vínculo con ambos padres. La clave está en hacerlo en el momento adecuado, con el tono correcto y respetando los tiempos emocionales de los niños.

Johana Andrea Niño Cañas, docente de la carrera de Psicología en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca la importancia de que los hijos compartan tiempo de calidad con sus padres, generando espacios que se conviertan en rituales familiares. Estos momentos permiten fortalecer el vínculo afectivo, fomentar la conexión y, al mismo tiempo, dar lugar a otros espacios destinados exclusivamente a la pareja.

“Para conversar con los niños pequeños, es importante tener primero una charla privada con ellos, a solas con el padre o la madre, sin la presencia de la nueva pareja. En ese espacio hay que ser claros, no idealizar la relación, hablar del presente y dejar claro que esta nueva pareja no viene a sustituir al padre o madre biológico”, explica la académica.

Una investigación publicada en Child Development sostiene que los niños pequeños responden mejor cuando se les presenta a la nueva pareja como una adición a la familia, no como un reemplazo. Asimismo, un estudio longitudinal del Journal of Family Psychology demostró que los niños que reciben explicaciones claras y tienen tiempo para adaptarse, desarrollan mejores relaciones con las nuevas parejas de sus padres.

Por eso, no hay que apresurarse. Aunque los adultos puedan sentirse entusiasmados por una nueva relación, los niños necesitan estabilidad y claridad. No es recomendable presentar a una nueva pareja en las primeras etapas del vínculo amoroso. Lo ideal es esperar hasta que la relación sea sólida y tenga proyección a largo plazo. Solo entonces conviene pensar en introducirla al entorno familiar.

Los expertos sugieren esperar hasta que la relación esté consolidada y sea estable (generalmente entre seis meses y un año) antes de presentarla a los hijos. Hacerlo demasiado pronto puede generar confusión o inseguridad, especialmente si la relación no prospera. Esto está respaldado por investigaciones en psicología familiar, como las de la American Psychological Association (APA), que enfatizan la importancia de garantizar estabilidad emocional a los niños.

Cómo hablarles a los niños

Es fundamental que el niño no se sienta reemplazado ni desplazado. El mensaje debe transmitir con claridad que el amor por él o ella no cambia y que su lugar como hijo es único e irremplazable. Además, no se debe forzar una relación inmediata entre la nueva pareja y los hijos. El proceso debe ser gradual, respetando sus emociones, dudas o incluso rechazos iniciales.

Para la psicóloga española Lara Ferreiro, lo recomendable es hablar del tema de forma individual con cada hijo y hacerlo con anticipación. “Hay que sentarse a solas con cada uno y explicarle, con un lenguaje adaptado a su edad, que hay una nueva pareja. Decirle que es alguien a quien quieres mucho, pero que eso no cambia el amor que sientes por él”, señala. También destaca que no basta con comunicar la noticia: es esencial escuchar y dar espacio para que el niño exprese cómo se siente.

El primer encuentro entre los hijos y la nueva pareja debe realizarse en un entorno neutral y relajado, sin expectativas ni presiones. Una salida al parque, una merienda o un paseo pueden ser escenarios adecuados. La actitud de los adultos debe ser abierta, sin imponer simpatías ni afectos forzados: lo esencial es generar confianza.

“Es importante tener en cuenta que se debe dar espacio para que el niño o niña vaya conociendo a la nueva pareja, generando cercanía de forma progresiva, sin forzar la relación. Esto puede ir surgiendo a medida que comparten actividades y se conocen mutuamente”, añade Johana Niño.

Consejos básicos para conversar con los hijos sobre una nueva pareja

Honestidad y claridad adaptadas a su edad: La edad y madurez del niño determinan el tipo de lenguaje a utilizar. Con los más pequeños (entre 3 y 6 años), se debe hablar de forma sencilla y centrarse en los afectos. Con niños mayores (desde los 7 años), se puede ofrecer una explicación más concreta, sin dejar de ser sensible. En el caso de los adolescentes, es mejor ser directo, respetando su autonomía. Reafirmar la seguridad emocional: Muchos niños temen perder el amor o la atención de su progenitor. Es vital asegurarles que su lugar no está en riesgo. Escuchar sus sentimientos: Los niños pueden experimentar celos, confusión o sentimientos de lealtad hacia el otro progenitor. Hay que dar espacio para que expresen lo que sienten sin ser juzgados. Evitar comparaciones o reemplazos: Nunca presentes a la nueva pareja como un nuevo papá o mamá, ya que eso puede provocar rechazo. Organizar un encuentro inicial controlado: La primera reunión debe ser breve, en un ambiente relajado y sin muestras excesivas de afecto para no abrumarlos.

Evitar estos errores

No se debe forzar la relación entre los hijos y la nueva pareja. La aceptación es un proceso que requiere tiempo, y presionarlos puede generar rechazo o incomodidad. Si existe el otro progenitor, lo ideal es mantener una comunicación y coordinación respetuosa para evitar conflictos que los hijos podrían interpretar como divisiones o lealtades enfrentadas.

“Los hijos se van a sentir más seguros si perciben que su vínculo con su padre o madre se mantiene y sigue fortaleciéndose, incluso cuando haya espacios destinados a la nueva pareja”, destaca la docente de Unifranz.

También es crucial no descuidar las necesidades emocionales de los niños. Cuando sienten que sus emociones no son tomadas en cuenta, aumenta el riesgo de que desarrollen ansiedad o problemas de comportamiento. La clave es mantener una comunicación constante, abierta y honesta, que les permita expresar lo que sienten sin temor a ser juzgados.

Hablarles a los hijos sobre una nueva pareja no es solo un anuncio: es una oportunidad para enseñarles sobre los vínculos, el respeto y la capacidad de reconstruir la felicidad con cuidado, empatía y amor.