Estudiantes desarrollan Basilix Gummies con extracto de albahaca como propuesta natural frente al estrés académico

El estrés académico afecta a un número creciente de estudiantes universitarios y es uno de los principales desafíos para su bienestar emocional.

Frente a esta realidad, un grupo de estudiantes de primer semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrolló Basilix Gummies, un proyecto de investigación que explora el potencial del extracto de albahaca (Ocimum basilicum) como una alternativa farmacéutica natural para contribuir al manejo del estrés y la ansiedad leve en jóvenes de 20 a 23 años.

La iniciativa fue desarrollada por Alejandra Villazón, Yuliana Velásquez, Milagro Ticona, Juan Reynolds y Rodrigo Torrico, con la guía y mentoría de la docente investigadora Leslie Vidaurre.

“Nuestro proyecto consiste en la formulación y evaluación de gomitas medicinales elaboradas a base de albahaca (Ocimum basilicum), denominadas Basilix Gummies, como una alternativa farmacéutica natural para contribuir al manejo del estrés y la ansiedad leve en jóvenes universitarios”, explica Alejandra Villazón.

La estudiante añade que el prototipo aprovecha los compuestos bioactivos presentes en el extracto de albahaca, entre ellos el linalool y el eugenol, asociados con propiedades ansiolíticas, relajantes, antioxidantes y antiinflamatorias. El equipo apostó por una presentación práctica, portable y de fácil consumo, con el propósito de facilitar la incorporación de productos naturales orientados al bienestar emocional.

La idea surgió al identificar una problemática común entre los universitarios: el estrés académico. Tras investigar las propiedades de la albahaca, el equipo encontró en esta planta un potencial para el desarrollo de un prototipo innovador.

“Nos dimos cuenta que la albahaca tiene muchos beneficios, pero el que más nos llamó la atención fue su efecto ansiolítico y adaptógeno. Pensamos en la realidad que viven muchos estudiantes universitarios, quienes enfrentan altos niveles de estrés académico. Entonces surgió la idea de crear algo simple, accesible y fácil de llevar, que pudiera ayudar a su bienestar. Así nacieron las gomitas de albahaca”, enfatiza Alejandra.

La investigación integra ciencia y procesos farmacéuticos

Leslie Vidaurre, docente mentora del proyecto, destaca que el desarrollo de Basilix Gummies implicó aplicar procedimientos propios del ámbito farmacéutico desde la selección de la materia prima hasta la elaboración del prototipo.

“Los estudiantes primero realizan la recolección de la materia prima. En el laboratorio se lleva a cabo el control de calidad mediante la selección de las mejores hojas de albahaca. Luego pasan por un proceso de desinfección, deshidratación, extracción y, finalmente, la elaboración del prototipo”, explica.

Diversas investigaciones científicas han identificado en la albahaca compuestos como el linalool y el eugenol, asociados con efectos relajantes y antioxidantes. No obstante, especialistas advierten que aún se requieren estudios clínicos para establecer con mayor precisión su eficacia y seguridad en productos destinados al manejo del estrés y la ansiedad.

Los estudiantes transforman conocimiento en innovación

Juan Reynolds destaca que uno de los principales desafíos fue desarrollar un prototipo poco convencional.

“Estamos desarrollando un prototipo poco común, como son las gomitas funcionales, lo que implica conocer a profundidad sus propiedades, la interacción de sus compuestos activos y la forma en que estos actúan en el organismo, especialmente en los procesos relacionados con el metabolismo”, explica Juan.

Por su parte, Yuliana Velásquez señala que el prototipo todavía puede perfeccionarse. Uno de los principales retos es mejorar el sabor, ya que la albahaca posee un aroma y un gusto muy característicos que representan un desafío para lograr una mayor variedad de sabores y aceptación entre los consumidores.

Más allá del producto desarrollado, el equipo considera que el proyecto les permitió demostrar cómo la formación científica puede traducirse en soluciones innovadoras con ingredientes naturales.

“Nos sentimos satisfechos debido a que nuestros conocimientos farmacéuticos los combinamos con ingredientes naturales”, afirma Yuliana.

Para la coordinadora nacional de Investigación de Unifranz, Lucía Alvarado, este tipo de iniciativas fortalece el aprendizaje basado en la investigación y acerca a los estudiantes a la resolución de problemas reales desde los primeros semestres de formación.

“Los proyectos desarrollados cuentan con un docente mentor y un grupo de estudiantes que, como parte del desarrollo formal de la materia, generan proyectos y productos orientados a responder preguntas y necesidades de nuestro entorno”, sostiene.

Los productos, prototipos o desarrollos descritos corresponden a proyectos con fines exclusivamente formativos, académicos y de investigación. Estos no cuentan con la autorización, registros sanitarios o permisos exigidos por la normativa vigente del país para su producción, distribución o comercialización.

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