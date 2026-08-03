Educación flexible abre oportunidades para estudiar sin dejar el trabajo ni la vida familiar

Cada vez más personas necesitan combinar estudios, trabajo y responsabilidades familiares. En ese contexto, la educación flexible es una estrategia clave del siglo XXI porque permite aprender con mayor libertad, sin renunciar a la calidad académica ni al acompañamiento del docente.

Este modelo rompe con la idea de que todos los estudiantes deben aprender al mismo ritmo, en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. Hoy, la tecnología, las plataformas virtuales y las metodologías híbridas hacen posible que cada persona construya una trayectoria de aprendizaje acorde con sus necesidades, manteniendo el objetivo de desarrollar competencias para un mercado laboral en constante transformación.

Zulma Aliaga, docente y miembro de la Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), destaca que la tecnología ha democratizado las oportunidades educativas.

“La ventaja de este modelo educativo es que permite dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes, ya que tendrán los mismos contenidos (unidades temáticas), actividades (tareas), materiales de apoyo académico, entre otros en una plataforma (sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online) y en caso de sesiones virtuales las mismas pueden ser grabadas y quedar en la plataforma, para que el estudiante de acuerdo a sus propios tiempos pueda revisarlo”, explica la académica.

La educación flexible amplía el acceso a la formación profesional. La principal fortaleza de este modelo es que elimina barreras de tiempo y espacio. Personas que trabajan, viven lejos de un campus universitario o tienen responsabilidades familiares pueden acceder a una formación de calidad sin interrumpir su proyecto de vida.

La educación flexible también incorpora modalidades asincrónicas, recursos digitales y rutas de aprendizaje personalizadas que favorecen la autonomía, el aprendizaje continuo y la actualización permanente de competencias.

Modalidad online permite estudiar mientras se desarrolla una carrera laboral

La transformación del mercado laboral exige profesionales capaces de aprender durante toda su vida. En este escenario, la educación flexible ofrece alternativas para quienes comenzaron a trabajar antes de concluir una carrera universitaria.

Aliaga explica que esta modalidad responde a una necesidad cada vez más frecuente. “Una realidad innegable en nuestra sociedad, es que las personas comienzan a trabajar por necesidad, dejando como una asignatura pendiente su realización profesional, por lo que esta modalidad (online) les permite obtener un título profesional a quienes incluso ya trabajan dentro de un área de especialidad y que cuentan con años de experiencia laboral”.

Además de facilitar el acceso, este modelo fortalece competencias muy valoradas por las empresas, como la organización del tiempo, la autogestión, la adaptabilidad y el aprendizaje permanente.

Formación flexible impulsa inclusión y desarrollo en el siglo XXI

La educación flexible no consiste únicamente en impartir clases por internet. Requiere programas bien diseñados, docentes capacitados, plataformas confiables y un acompañamiento constante que garantice aprendizajes significativos.

Óscar Ágreda, presidente ejecutivo de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), resume el propósito de este modelo educativo: “para quienes deben priorizar el trabajo sobre los estudios, para aquellos con dificultades de tiempo o excluidos de la educación superior. Ahora tienen la oportunidad de profesionalizarse sin abandonar sus responsabilidades".

En un contexto marcado por la digitalización, la rápida evolución del conocimiento y la necesidad de actualizar competencias de forma continua, la educación flexible deja de ser una alternativa para convertirse en una estrategia indispensable. Al combinar tecnología, inclusión y calidad académica, abre nuevas oportunidades para que más personas accedan a la educación superior y se preparen para los desafíos del siglo XXI sin poner en pausa su vida laboral o familiar.

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