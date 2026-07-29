Odontología moderna mejora con Prostodoncia Digital y Restauración Biofuncional para la rehabilitación oral precisa

La odontología vive una transformación impulsada por la tecnología y por enfoques que buscan conservar al máximo la salud de los dientes. La combinación entre la Prostodoncia Digital y la Restauración Biofuncional mejora la manera de rehabilitar la salud oral, al permitir tratamientos más precisos, cómodos y personalizados, que no solo recuperan la estética de la sonrisa, sino también la función masticatoria y el equilibrio de toda la boca.

Gerson Coca, docente de la carrera de Odontología de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), este avance representa un cambio importante en la práctica clínica.

“La prostodoncia digital y la restauración biofuncional representan una evolución significativa en la rehabilitación oral contemporánea, ya que integran tecnologías digitales avanzadas con principios biológicos, funcionales y estéticos”, sostiene el académico.

Los flujos digitales permiten crear un modelo virtual de la boca del paciente antes de iniciar el tratamiento.

“La incorporación de escáneres intraorales, tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), diseño asistido por computadora (CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM) permite realizar diagnósticos más precisos, planificaciones predecibles y restauraciones con altos niveles de exactitud y adaptación marginal”, añade Coca.

Gracias al escaneo intraoral, el diseño CAD/CAM y la impresión 3D, los especialistas pueden fabricar coronas, carillas, puentes y otras restauraciones con un ajuste más preciso, reduciendo errores, acortando tiempos de atención y mejorando la comunicación entre el odontólogo, el laboratorio y el paciente.

Restauración biofuncional preserva la salud de los dientes

Más allá de reemplazar piezas dentales, la restauración biofuncional busca conservar la mayor cantidad posible de tejido sano y devolver una mordida equilibrada que respete el funcionamiento natural del sistema masticatorio.

“La restauración biofuncional busca preservar la mayor cantidad posible de estructura dental, respetando la biomecánica del sistema estomatognático y reproduciendo las características naturales de los tejidos dentarios”, destaca el académico.

Este enfoque también disminuye el riesgo de desgastes prematuros, molestias articulares y tratamientos repetitivos, al diseñar restauraciones adaptadas a las necesidades de cada persona.

“La combinación de ambos enfoques facilita tratamientos mínimamente invasivos, mejora la comunicación entre clínico, laboratorio y paciente, reduce tiempos clínicos y aumenta la predictibilidad de los resultados funcionales y estéticos”, explica Coca.

Formación fortalece a los odontólogos del futuro

La incorporación de estas herramientas en la enseñanza de la odontología, permite que los estudiantes ya no solo aprendan técnicas tradicionales, sino que desarrollen competencias en diagnóstico digital, planificación virtual y toma de decisiones sustentadas en evidencia científica.

“La formación de estudiantes en Prostodoncia Digital y Restauración Biofuncional es fundamental para responder a las demandas actuales de la odontología moderna. El avance tecnológico ha modificado los métodos de diagnóstico, planificación y ejecución de los tratamientos restauradores y protésicos, por lo que los futuros profesionales deben desarrollar competencias tanto en herramientas digitales como en fundamentos biológicos y funcionales”, explica el académico.

Además, el especialista añade que la práctica clínica fortalece el criterio profesional al integrar teoría y casos reales, además de favorecer el dominio del escaneo intraoral, el diseño CAD/CAM, la impresión 3D y los protocolos digitales de rehabilitación oral, tecnologías que hoy marcan el presente y el futuro de una odontología más conservadora, precisa y centrada en el paciente.

En respuesta a estos desafíos, la carrera de Odontología de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) incorpora el estudio de la Prostodoncia Digital y Restauración Biofuncional, fortaleciendo la formación y profesionalización de sus estudiantes preparándolos para responder a las nuevas demandas de la odontología moderna.

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