La Generación Z transforma el mercado laboral y desafía a las empresas a reinventarse

La llegada de la Generación Z al mercado laboral está impulsando una transformación que va mucho más allá del relevo generacional. Los jóvenes nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010 están cambiando la forma de entender el empleo, priorizando la flexibilidad, el aprendizaje continuo, el bienestar y el propósito por encima de los modelos tradicionales de trabajo.

Ronald Bedregal, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), explica que “(La generación Z) fundamentalmente se caracterizan por tener un nivel de conocimientos acorde al nivel del avance de la tecnología (…) son menos resilientes a la presión, pero también son rápidamente adaptables al ritmo del trabajo”.

A diferencia de generaciones anteriores, estos jóvenes crecieron en un entorno completamente digital, por lo que esperan procesos ágiles, comunicación inmediata y el uso cotidiano de herramientas tecnológicas. También valoran esquemas híbridos, horarios flexibles y líderes que promuevan el diálogo y el desarrollo profesional.

El especialista sostiene que este grupo está modificando las expectativas sobre el empleo. “La generación Z está redefiniendo las reglas del juego en el mundo del trabajo. No busca simplemente un empleo, sino una experiencia que les aporte valor y les permita desarrollarse personal y profesionalmente”, afirma el académico.

Las empresas adaptan su cultura para atraer talento joven

La transformación también obliga a las organizaciones a revisar sus modelos de gestión. El salario continúa siendo importante, pero ya no es el único factor decisivo. Las nuevas generaciones buscan empresas con impacto social, oportunidades de crecimiento, bienestar emocional y culturas organizacionales coherentes con sus valores.

El Informe del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) señala que “Esta generación prioriza el trabajo en equipo y la resiliencia. Estas competencias reflejan una inclinación hacia entornos laborales colaborativos y adaptativos, lo que es esencial en el contexto de cambios rápidos y constantes incertidumbres”.

En la misma línea, el informe The New Human Age de ManpowerGroup destaca que “Estas nuevas generaciones quieren trabajar en empresas con impacto, guiadas por un propósito y que sean reflejo de la sociedad. Sus convicciones son firmes y quieren que su trabajo genere valor”.

Esta realidad está impulsando procesos de selección más digitales, programas permanentes de capacitación, planes de carrera flexibles y estilos de liderazgo menos jerárquicos, donde el diálogo y la retroalimentación constante cobran mayor relevancia.

El aprendizaje continuo fortalece la empleabilidad del futuro

El avance acelerado de la inteligencia artificial y la digitalización hace que las habilidades deban actualizarse de manera permanente. Por ello, la Generación Z apuesta por la formación continua, las microcredenciales y el desarrollo de competencias técnicas y socioemocionales que les permitan adaptarse a un entorno laboral cambiante.

Miguel Velarde, coordinador de capacitación de Unifranz, recuerda que “No todos los miembros de una generación se ajustan necesariamente a estas características y las preferencias y valores individuales pueden variar ampliamente”.

De la misma manera recomienda evitar generalizaciones y comprender la diversidad de perfiles que integran este grupo.

Más que un cambio generacional, la irrupción de la Generación Z representa una oportunidad para que empresas, universidades y trabajadores construyan entornos laborales donde la innovación, el aprendizaje permanente, la tecnología y el bienestar avancen de la mano.

Las organizaciones que comprendan esta transformación estarán mejor preparadas para atraer talento, fortalecer su competitividad y responder a las nuevas demandas de un mercado laboral cada vez más dinámico.

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