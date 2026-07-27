La articulación entre academia, empresa y Estado es clave para el desarrollo del país

El desarrollo de un país depende cada vez más de la capacidad de conectar el conocimiento con las necesidades de la sociedad. En ese contexto, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y Estado representa una oportunidad para impulsar la innovación, formar talento con mayores oportunidades de empleo y generar soluciones a problemas reales.

Pedro Sáenz, vicerrector de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que uno de los mayores desafíos sigue siendo reducir la distancia que históricamente ha existido entre estos tres actores.

"Acabamos de vivir lo que ha sido el Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026) en Santa Cruz, donde uno de los temas que se trató, uno de los ejes temáticos, era sobre la empleabilidad a lo largo de la vida. Y en este foro se han hecho exposiciones muy importantes, muy interesantes, y una de ellas tenía que ver justamente con la brecha que históricamente ha habido entre la academia, la industria y el Estado", explica el académico.

El tema formó parte de los debates desarrollados durante el VII FIIE 2026, un evento organizado por la Unifranz y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP). Además, el encuentro reunió en Santa Cruz a especialistas de más de 15 países para analizar cómo fortalecer la educación superior y promover una mayor articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

Academia y empresa: cerrar brechas para impulsar la innovación

Cuando las empresas participan en la formación de los estudiantes, estos pueden aplicar sus conocimientos en situaciones reales, mientras que las universidades orientan su investigación hacia necesidades concretas del entorno productivo.

"La mejor forma de cerrar esa brecha es cambiando la mentalidad de cada uno de los actores. Por eso creemos que es muy importante que los gremios, las organizaciones empresariales se abran a la academia y que se conviertan en laboratorios vivos", enfatiza Sáenz.

De la misma manera, el académico destacó que el cambio debe comenzar con una nueva forma de relacionarse.

Empresas y Estado: los esfuerzos para generar oportunidades

La llamada "Triple Hélice", modelo reconocido internacionalmente, plantea que la academia genera conocimiento, las empresas lo transforman en innovación y el Estado crea las condiciones para que ese proceso tenga impacto mediante políticas públicas, financiamiento y regulación.

Alex Zegarra, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), considera que esta coordinación es indispensable para el crecimiento nacional.

"Definitivamente, si no existe una articulación y una relación positiva entre estos tres actores tan fundamentales como son el Estado, la academia y el empresariado, no existe desarrollo. Debemos comenzar a trabajar de manera coordinada, debemos comenzar a trabajar de manera orquestada, precisamente para el beneficio del país", sostiene Zegarra.

Los informes de la CNC ofrecen una radiografía del desempeño económico del país a través de indicadores clave como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la evolución de las exportaciones e importaciones, la inflación, la disponibilidad de divisas, el comportamiento de sectores estratégicos como el comercio, la industria y los hidrocarburos, además del tamaño de la base empresarial activa.

Formación práctica prepara talento para el futuro

La colaboración entre universidades, empresas y Estado también fortalece la empleabilidad. Los estudiantes acceden a experiencias reales de aprendizaje, desarrollan competencias acordes con las demandas del mercado y llegan mejor preparados al mundo laboral.

En ese sentido, Zegarra enfatiza que el beneficio alcanza a toda la sociedad.

"Si el estudiante comienza a crecer, comienza a tener una experiencia real de trabajo en el empresariado y estos dos están apoyados por un Estado que quiere un desarrollo empresarial y social a la par, todo el país va a crecer y se va a desarrollar. Entonces, definitivamente es crucial".

Experiencias internacionales como Silicon Valley, Finlandia o Corea del Sur muestran que el crecimiento sostenible no depende únicamente de la inversión, sino de la capacidad de construir ecosistemas donde universidades, empresas y gobiernos trabajen con objetivos comunes.

Para Bolivia, fortalecer esa colaboración representa una oportunidad para impulsar la innovación, formar profesionales más competitivos y construir un desarrollo económico y social con mayor impacto para las próximas generaciones.

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