Nunca es tarde para empezar: Juan Valencia convierte su sueño universitario en un nuevo proyecto de vida

A los 37 años, Juan Valencia entendió que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Durante casi dos décadas dedicó su tiempo al trabajo, atendiendo a jóvenes y familias desde el sector educativo. Cada jornada terminaba con la satisfacción de ayudar a otras personas, pero también con una pregunta que volvía una y otra vez: ¿cuándo llegaría el momento de cumplir su propio sueño de estudiar una carrera universitaria?

Ese momento llegó cuando descubrió que existía una modalidad capaz de adaptarse a su realidad. Hoy cursa el cuarto semestre de Administración de Empresas en Unifranz Online, convencido de que nunca es tarde para construir un mejor futuro.

"Soy Juan Valencia y actualmente trabajo en el sector educativo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la interacción con las personas. Atendemos directamente a jóvenes y familias, respondiendo a distintas solicitudes y necesidades que se presentan en este ámbito", cuenta.

Su contacto diario con estudiantes despertó una necesidad que había permanecido pendiente durante años: continuar su formación profesional para abrir nuevas oportunidades laborales y crecer personalmente.

Una modalidad que se adapta a la vida

Juan reconoce que durante mucho tiempo creyó que estudiar y trabajar eran dos caminos difíciles de recorrer al mismo tiempo. Las jornadas laborales, los horarios y las responsabilidades parecían impedirle ingresar a una universidad tradicional.

"Por mi trabajo necesitaba actualizar mi formación, porque solo contaba con mi título de bachiller y no había podido acceder a estudios superiores. Buscando una modalidad flexible encontré Unifranz Online. Me animé porque puedo organizar mis tiempos y estudiar según mis horarios. Mi trabajo muchas veces demanda muchas horas y la educación tradicional no ofrece la flexibilidad que sí encontré aquí", comparte Juan.

La modalidad virtual le permitió aprovechar momentos que antes parecían perdidos. Los descansos del almuerzo, las noches después del trabajo y los fines de semana se transformaron en espacios para aprender, avanzar en sus materias y acercarse, paso a paso, a la meta que había postergado durante años.

Actualmente cursa el cuarto semestre de Administración de Empresas, una carrera que eligió porque responde a sus objetivos profesionales.

"Actualmente estudio Administración de Empresas, es una carrera que realmente me apasiona. Desde niño nunca me conformé con quedarme donde estaba; siempre quise seguir creciendo. En mi trabajo aspiro a ocupar un cargo de mayor responsabilidad y esta carrera me permitirá acceder a esa oportunidad", enfatiza.

La flexibilidad transforma el tiempo en oportunidades

La experiencia de Juan refleja una realidad compartida por miles de personas que desean estudiar sin abandonar sus responsabilidades laborales y familiares.

Para Alejandro Castellanos, director nacional de Unifranz Online, el éxito de esta modalidad responde precisamente a esa necesidad.

"La flexibilidad de Unifranz Online actúa como un puente que derriba las barreras del tiempo y el espacio, devolviéndoles a los estudiantes el control de su agenda", destaca.

Según Castellanos, la mayoría de quienes optan por este modelo enfrenta un desafío común: "Lo que menos tienen nuestros estudiantes es tiempo". Por ello, la modalidad combina contenidos virtuales, talleres presenciales y acompañamiento docente para facilitar el aprendizaje sin obligar a las personas a renunciar a su empleo o a su vida familiar.

"La universidad deja de ser un espacio exclusivo para quienes tienen tiempo completo y se convierte en una oportunidad real para quienes necesitan equilibrar múltiples responsabilidades", agrega Castellanos.

La educación superior evoluciona precisamente hacia modelos más flexibles, que permiten a trabajadores, padres de familia y profesionales actualizar sus conocimientos mientras continúan desarrollando sus actividades diarias, ampliando así las posibilidades de crecimiento personal y laboral.

Nunca es tarde para cumplir un sueño

Hoy Juan imagina un futuro distinto. Se proyecta ocupando un cargo de mayor responsabilidad, aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad e incluso continuando con estudios de posgrado. Sin embargo, más allá del título profesional, asegura que el mayor cambio ha ocurrido en su manera de verse a sí mismo.

Su historia es un testimonio para quienes creen que ya es demasiado tarde para cumplir sus metas. A sus 37 años, Juan ha completado casi la mitad de su carrera universitaria y mantiene intactas la pasión y la motivación que lo impulsaron a perseguir su sueño profesional.

"Nunca es tarde para empezar. Yo comencé a trabajar desde muy joven y, por las condiciones de mi trabajo, no tuve la oportunidad de estudiar antes. Pero Unifranz Online me permitió retomar ese sueño de crecer profesionalmente. A quienes todavía lo están pensando les diría que nunca es tarde para empezar y que siempre hay que soñar en grande. Tal vez no llegues exactamente donde imaginabas, pero siempre avanzarás hacia aquello que soñaste", concluye.

Porque, al final, los sueños no desaparecen con los años. Solo esperan el momento en que alguien decida volver a creer en ellos.

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