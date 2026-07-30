Entre enseñar y aprender, Felipa Siñani decidió no renunciar a ninguno

Durante años, las aulas fueron el escenario donde Felipa Siñani encontró su propósito. Desde joven eligió la docencia como camino profesional y descubrió que enseñar era una forma de transformar vidas. Con varios títulos acumulados y una trayectoria consolidada, parecía haber llegado a una meta que muchos considerarían definitiva. Sin embargo, detrás de esa experiencia seguía presente una pregunta: ¿qué más podía aportar?, ¿desde qué otro lugar podría contribuir a la educación?

La respuesta apareció en una etapa en la que para muchos profesionales volver a estudiar podría parecer innecesario o incluso tardío.

A sus 36 años, Felipa decidió ponerse nuevamente en el rol de estudiante. No lo hizo por la necesidad de obtener un nuevo título, sino por la convicción de que aprender es un proceso permanente. Así inició la carrera de Administración de Empresas en Unifranz Online, mientras mantiene su trabajo como docente universitaria, acompaña a su familia, cuida de sus mascotas y organiza su vida personal.

"Siempre sentí que podía aportar más. La docencia me permitía hacerlo desde el aula, pero quería comprender también la gestión, la administración y cómo contribuir desde otra perspectiva", cuenta.

Su historia académica refleja una búsqueda constante de crecimiento. Es licenciada en Inglés, Matemática y Pedagogía, además cuenta con una maestría en Planificación y Gestión Educativa. A pesar de ese recorrido, Felipa entendió que aún existían nuevos conocimientos por explorar y herramientas que podían complementar su experiencia en el ámbito educativo.

"Me pregunté de qué otra manera podía aportar en el ámbito educativo. Ahí entendí que Administración de Empresas complementa todo lo que había construido hasta ahora", señala.

Formación online permite estudiar sin dejar el trabajo

Pero tomar la decisión era apenas el comienzo. El verdadero desafío era encontrar el tiempo para poner su plan en marcha, sin tener que poner en pausa una carrera prácticamente consolidada.

Como ocurre con miles de profesionales, las jornadas de Felipa ya estaban ocupadas. Enseña, prepara clases, acompaña a sus estudiantes y procura reservar momentos para los seres que forman parte de su vida. La alternativa tradicional implicaba renunciar a alguna de esas responsabilidades, pero descubrió una opción en Unifranz Online.

"La elegí porque cuando uno trabaja tiene limitaciones de tiempo y también de movilidad. Esta modalidad me permite seguir con mi trabajo, estar con mi familia, dedicar tiempo a mis mascotas y continuar estudiando."

Para ella, estudiar en línea no significa estudiar sola. Reconoce que la dinámica es distinta a la presencial, especialmente porque el contacto cotidiano con compañeros y docentes cambia. Sin embargo, destaca que existe un acompañamiento permanente y espacios para compartir experiencias durante los encuentros programados.

"La diferencia más importante es que uno desarrolla mucha autonomía. El aprendizaje depende mucho de uno mismo, pero siempre existe apoyo para resolver dudas y fortalecer los conocimientos", explica.

Gestión del tiempo impulsa el aprendizaje continuo

Esa autonomía también la obligó a perfeccionar algo que considera indispensable para cualquier persona que quiera volver a estudiar: la gestión del tiempo. Por ello, Felipa no siente que deba sacrificar unas actividades por otras. Al contrario, con esta modalidad puede darles el mismo valor.

"Yo trato de darle la importancia que merece cada aspecto de mi vida. Desde estar con mi mascota hasta cumplir mi trabajo o dedicarme a estudiar. Todo tiene su espacio y todo merece la misma pasión", reflexiona.

Con el tiempo también descubrió herramientas que hicieron más llevadero el proceso. Los microaprendizajes, sesiones cortas de estudio y la técnica Pomodoro se convirtieron en parte de su rutina. En lugar de esperar largas horas libres que casi nunca aparecen, aprendió a aprovechar pequeños espacios del día para avanzar.

Aprendizaje permanente fortalece el desarrollo profesional

Su historia es parte de una realidad cada vez más frecuente para los profesionales. La realidad del mercado laboral ya no busca reemplazar una carrera por otra, sino complementarlas para cubrir las competencias que se exigen y que evolucionan constantemente.

Para lograrlo, Felipa señala que es necesario un componente con el que define su vida: perseverancia. "Creo que es el primer paso para cumplir cualquier propósito. Si uno decide seguir creciendo académica, intelectual y emocionalmente, no existe una edad que lo limite."

Resalta que no hay límites de edad para seguir formándose, tampoco límites personales. Cuando uno realmente quiere aprender, afirma, cada nuevo desafío se convierte en una oportunidad para crecer.

Mientras cada semana alterna entre el rol de docente y el de estudiante, Felipa confirma que ambas experiencias se enriquecen mutuamente. Enseñar le recuerda la importancia de aprender y estudiar le permite comprender mejor a quienes tiene frente al aula.

Después de todo, volver a empezar no siempre significa cambiar de camino. A veces significa seguir avanzando por el mismo, con nuevas herramientas y una mirada distinta sobre el futuro.

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